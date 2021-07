José Luís Cacho: Terminal Vasco da Gama vai avançar, mas com menor investimento inicial

Ainda não há data para a abertura de um novo concurso para a concessão do novo terminal Vasco da Gama no Porto de Sines, mas o investimento inicial que será pedido aos privados vai ser menor do que o inicialmente previsto.





Em entrevista ao Negócios e Antena 1, o presidente da Administração dos Portos de Sines e do Algarve não avança uma data para o relançamento do concurso para o novo terminal, remetendo a decisão para o Governo. Mas assegura que a infraestrutura irá avançar, mais cedo ou mais tarde.





O primeiro concurso para esta concessão a 50 anos, que previa um investimento de 642 milhões de euros, ficou em abril passado deserto.



José Luís Cacho considera que para garantir a viabilidade económica do projeto, nas atuais condições de mercado, vai ser necessário começar com menos carga.



O objetivo final de atingir os 3,5 milhões de contentores mantém-se, mas este resultado será alcançado de uma forma mais progressiva, começando também com um investimento inicial inferior ao que estava inicialmente previsto, revelou.





O projeto, explica, "assentava no pressuposto que o transhipment está a crescer 8,5% nesta região, o que dava uma oportunidade de testarmos o mercado".



"Infelizmente com a pandemia as coisas alteraram-se", afirmou, recordando ainda que neste momento a PSA vai fazer um investimento para duplicar a capacidade e passar a 4,5 milhões de TEU (unidade equivalente a um contentor).



Segundo o presidente do Porto de Sines, brevemente o ministro das Infraestruturas anunciará quando vai ser o momento de lançar o concurso.



Em seu entender, este atraso no terminal Vasco da Gama "não afeta os objetivos de crescimento do Porto de Sines porque o terminal vai avançar". "Se não for amanhã, será depois de amanhã".