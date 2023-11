Linha da Beira Alta reabrirá até junho de 2024

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, disse esta sexta-feira no Parlamento esperar que a linha da Beira Alta reabra "ainda no final do primeiro semestre" do próximo ano.





O prazo anunciado para a reabertura da linha já foi adiado vários vezes, tendo o próprio Galamba chegado a comprometer-se com o dia 12 de novembro para a conclusão das obras de modernização do troço entre Pampilhosa e Vilar Formoso.





A linha da Beira Alta está em obras desde 2019, sendo que em abril de 2022 a IP encerrou o troço entre Pampilhosa e Guarda para poder levar a cabo as obras sem circulação de comboios, o que devia ter durado apenas nove meses, até em janeiro de 2023.



No entanto, em outubro de 2022 a IP adiou a reabertura mais de seis meses (devido aos efeitos da pandemia e da guerra) para julho de 2023 e em maio deste ano, numa visita às obras, João Galamba, comprometeu-se com a data de 12 de novembro.





Esta sexta-feira, na audição no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado (OE) para 2024, o ministro garantiu ainda que relativamente ao IP3 haverá obras no terreno no próximo ano.





João Galamba sublinhou que este é o maior investimento de sempre em obras rodoviárias financiado pelo Orçamento do Estado, para garantir que ao contrário do que se passa com o projeto da alta velocidade "a situação é diferente" e "não há a pressão de janeiro de 2024".





O concurso para o primeiro troço entre Santa Comba Dão e Viseu foi lançado, sendo todo este troço em perfil de autoestrada, prevendo o ainda ministro a "adjudicação no verão e obras no terrenos em 2024".





"Pode já ter execução em 2024", afirmou, acrescentando relativamente aos outros dois troços que "os projetos serão finalizados no início do ano e a seguir podem ser lançados os concursos".





Segundo João Galamba, "com o Orçamento do Estado há todas as condições para lançar outros concursos" e "o Governo deixará tudo preparado".