Galamba: "Não tenciono apresentar a minha demissão"

O ministro das Infraestruturas esclareceu que só vai falar sobre o Orçamento do Estado para 2024, recusando responder a perguntas sobre a investigação em curso aos negócios do lítio e hidrogénio. E garante que "não tenciona" apresentar demissão, deixando essa decisão para o primeiro-ministro. João Galamba está a ser ouvido na Comissão de Orçamento e Finanças no âmbito da apreciação, na especialidade, da proposta de Lei que aprova o Orçamento do Estado para 2024.

Ainda antes da audição arrancar, João Galamba tinha dito aos jornalistas que estava de consciência tranquila e que estava ali para discutir o Orçamento do Estado.

Leia Também Costa vai discutir com Marcelo futuro de Galamba

Logo após a sua intervenção inicial, o deputado do PSD, Paulo Moniz, foi o primeiro a ter a palavra. E as perguntas, como era esperado, foram em torno das atuais circunstâncias em que o ministro se apresentava na Assembleia da República, por ser arguido, e se iria apresentar demissão.

Leia Também Galamba pede consenso aos partidos para prosseguir alta velocidade

Mostrando "perplexidade" com a atual situação, "vai ou não demitir-se?", questionou Paulo Moniz. "E que diligências vai tomar sobre importantes processos que podem parar no país e para que esta situação inaudita não prejudique ainda mais o país?", acrescentou.

Antes de João Galamba responder, Carlos Pereira, deputado do PS, interpelou a mesa para repudiar as palavras usadas pelo deputado do PSD e lembrar que a audição em causa é para debater as contas do ministério das Infraestruturas para 2024.

Leia Também Ana Fontoura Gouveia foi pressionada para acelerar processo do data center de Sines

Depois, em resposta, Galamba reforçou que estava ali para falar sobre o OE2024. "As circunstâncias em que estou são simples de entender. Estou aqui para debater o OE, pensei que não teria de explicar isto a um deputado", ironizou.

Leia Também Três escutas validadas a António Costa e conversas com João Galamba

Sobre as diligências que iria tomar para os dossiers importantes não pararem, face à crise política, Galamba retorquiu: "Quem toma diligências não sou eu, são os deputados sobre o que aprovam ou não. Agora as diligências são vossas.

Instado novamente a responder se iria apresentar a demissão, respondeu: "Não, não tenciono [demitir-me]", acrescentando que a decisão de se manter em funções compete ao primeiro-ministro. Ontem, António Costa revelou que o futuro de Galamba no Executivo ia ser discutido com Marcelo Rebelo de Sousa.

Leia Também João Galamba: de polémica em polémica

Recorde-se que em maio deste ano João Galamba apresentou demissão após as polémicas em torno do despedimento de Frederico Pinheiro que envolveram acusação de agressões e a chamada das Secretas. O pedido acabou por não ser aceite por António Costa

apesar da insistência dos partidos da oposição e até do Presidente da República.

Esta semana, João Galamba foi constituído arguido no âmbito da investigação aos negócios de lítio e hidrogénio que resultaram em cinco detenções e levaram ao pedido de demissão do primeiro-ministro.

O Ministério Público (MP) considera que o atual ministro das Infraestruturas agiu ilegalmente para desbloquear procedimentos relacionados com a Start Campus em benefício da empresa na altura em que era secretário de Estado da Energia.

O despacho de indiciação do MP refere que o arguido João Galamba "agiu livre e lucidamente em conjugação de esforços e de fins" com os arguidos Afonso Salema e Rui Oliveira Neves (sócios da Start Campus), bem como com Diogo Lacerda Machado (advogado, consultor e amigo do primeiro-ministro António Costa) e Vítor Escária (chefe de gabinete do primeiro-ministro), e decidiu ilegalmente "nos procedimentos administrativos e legislativos relativos à Start Campus e imprimindo maior celeridade" à apreciação do negócio em causa.

(Notícia atualizada às 16h30)