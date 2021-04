Liquidação da Expresso de Casimiro esbarra no tribunal

O ineditismo do plano de liquidação a apresentar em assembleia de credores por uma empresa do grupo Urbanos bateu de frente com o código da insolvência.

Liquidação da Expresso de Casimiro esbarra no tribunal









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.