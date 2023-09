Lucro semestral da IP cai de 33 para quatro milhões

mou esta sexta-feira a empresa liderada por Miguel Cruz.



A IP - Infraestruturas de Portugal fechou a primeira metade deste ano com lucros de quatro milhões de euros, o que compara com os 33 milhões registados nos primeiros seis meses de 2022, informou esta sexta-feira a empresa liderada por Miguel Cruz. A IP justifica a quebra nos resultados líquidos, em grande medida, com o "aumento expressivo do volume de A IP justifica a quebra nos resultados líquidos, em grande medida, com o "aumento expressivo do volume de

investimento realizado

nas infraestruturas rodoferroviárias, o qual ascendeu a

227 milhões de euros

, o

que representa um aumento de cerca de 35% face ao período homólogo".





A empresa destaca que a execução global dos investimentos incluídos no Ferrovia 2020 cresceram 26%, ascendendo a 166 milhões de euros.



Os resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) cifraram-se em 230 milhões de euros.





As vendas e serviços prestados aumentaram 4%, atinginfo os 572 milhões de euros,

devido principalmente à evolução positiva da

receita de portagens, que cresceu 22 milhões de euros, e dos réditos

associados

ao

investimento

rodoferroviário, que subiram em 20 milhões

.

Em

contrapartida,

registou-se

um

decréscimo nos rendimentos provenientes da Consignação do Serviço Rodoviário (CSR) no

valor de 17 milhões de euros.



Os gastos operacionais, excluindo amortizações e depreciações, ascenderam a 415 milhões de euros, mais 50 milhões do que um ano antes. A empresa justifica este aumento com a subida

dos gastos associados ao investimento rodoferroviário

(+34 milhões de euros), decorrente do incremento do valor, mas também do impacto da inflação; das

provisões constituídas (+10 milhões de euros); e dos gastos com pessoal (+4 milhões de euros).



No primeiro semestre de 2023 assistiu-se à redução do stock de dívida financeira em 27 milhões dce euros, situando-se esta em 3.988 milhões de euros.





Por fim, a IP indica que entre janeiro e junho o Estado procedeu a aumentos de capital no montante de 936 milhões de euros.