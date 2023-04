Lucros da IP aumentam para 48 milhões de euros em 2022

A Infraestruturas de Portugal (IP) obteve em 2022 um resultado líquido positivo de 48 milhões, o que representa uma melhoria de 34 milhões face ao resultado de 14 milhões de euros apurado em 2021.

Em comunicado, a empresa pública liderada por Miguel Cruz (na foto) adianta que o EBITDA atingiu os 507 milhões de euros, mais 2% face aos 497 milhões verificados em 2021.





Já os rendimentos operacionais apresentaram um crescimento de 6% tendo atingido os 1.313 milhões de euros, enquanto os gastos operacionais, excluindo amortizações e depreciações, apresentaram um aumento de 9% para 806 milhões.





"Para tal contribuíram, particularmente, os gastos com conservação e manutenção na rede rodoferroviária e os gastos com eletricidade", explica a IP, acrescentando que "para compensar o efeito causado pelo aumento dos gastos operacionais, de assinalar o contributo da melhoria conseguida ao nível dos resultados financeiros".





A IP diz ainda que no ano passado "manteve-se o enfoque em assegurar adequados níveis de serviço e qualidade das redes rodo e ferroviária, apesar das naturais perturbações decorrentes do elevado nível de investimento em curso, traduzido no aumento das atividades de conservação e manutenção, o que se refletiu no aumento dos respetivos gastos que ascenderam a 200 milhões de euros, 5% acima do nível registado em 2021".

Por outro lado, aponta ainda "o surgimento da crise geopolítica na Europa desencadeada pelo conflito na Ucrânia fez-se sentir de forma mais expressiva na IP ao nível do custo da energia, designadamente nos gastos com eletricidade", rubrica que atingiu os 33 milhões de euros, mais 131% face ao ano anterior.





A IP salienta que o nível de execução do investimento nas infraestruturas rodoferroviárias em 2022 ascendeu a 466 milhões, o que representa "não só um aumento de 72% face ao período homólogo de 2021, mas também o nível mais alto de investimento realizado desde 2010".





Relativamente ao programa Ferrovia 2020, a empresa refere uma execução no montante de 348 milhões de euros, enquanto ao nível da rodovia a execução financeira atingiu, em 2022, os 17 milhões.



Por seu lado, a execução do Programa Nacional Investimentos 2030 (PNI2030) centrou-se essencialmente na componente ferroviária, maioritariamente, no desenvolvimento de estudos e projetos, como sejam os relativos à nova linha de alta velocidade Porto – Lisboa, tendo a execução financeira do PNI2030 em 2022 ascendido a 10,5 milhões de euros, refere.





Em 2022 a IP diz que houve ainda uma redução do stock de dívida financeira em 129 milhões para os 4.016 milhões de euros.