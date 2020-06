medida-padrão

A MSC, o segundo maior armador do mundo, espera registar no MAR mais três navios de dimensões semelhantes, mantendo-se como um dos armadores internacionais com mais embarcações registadas no Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM), com mais de 50 navios.



Paulo Prada, CEO da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, diz em comunicado que "numa altura em que é fundamental criar condições para atrair investimento e dinamizar a economia nacional e regional, o registo deste navio é mais um sinal de que o CINM, desta feita através do Registo Internacional de Navios, um dos seus três sectores, pode contribuir para a retoma económica do País e da Região".



No ano passado, o MAR assinalou um crescimento de cerca de 10% em termos de navios registados com 680 embarcações, fazendo deste registo internacional português um dos maiores a nível europeu, quer em termos de tonelagem de arqueação bruta quer em termos do número de navios.



Segundo o comunicado, "Portugal tem vindo a desempenhar um papel cada vez mais relevante, ativo e de influência em matéria de transporte marítimo na União Europeia e junto das organizações internacionais do sector, como são os casos da Organização Marítima Internacional (IMO) e a

European Maritime Safety Agency (EMSA), com sede precisamente em Lisboa".

