Metro adjudica obra de expansão à Zagope por 48,6 milhões

Empreitada para o prolongamento das linhas amarela e verde, entre o Rato e o Cais do Sodré, foi aprovada na quinta-feira.

O Metropolitano de Lisboa informou em comunicado a atribuição de uma empreitada para a execução dos toscos entre o término da estação do Rato e a estação de Santos à Zagope.



A obra, que se destina ao prolongamento das linhas amarela e verde foi adjudicada na passada quinta-feira por 48,6 milhões de euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. "A assinatura do contrato ocorrerá decorridos os prazos legais e a tramitação subsequente, nos termos do regime fixado no Código dos Contratos Públicos", esclarece o comunicado.

A empreitada tem como prazo de execução 960 dias de calendário, "contados a partir da consignação, que só pode ocorrer após obtenção do visto prévio do Tribunal de Contas".