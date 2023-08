Metro de Lisboa completa administração quando está "em fase de expansão"  

O Governo designou um quarto elemento para o conselho de administração do Metropolitano de Lisboa, numa altura em que a empresa se "encontra numa importante fase de expansão da sua rede e melhoria de serviços".





Num despacho assinado pelo ministro do Ambiente e da Ação Climática e pelo secretário de Estado do Tesouro, é designada para vogal na equipa liderada por Vitor Domingues dos Santos (na foto), para completar o mandato 2022-2024, Sónia Páscoa, que era até agora técnica sénior da Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML) e ocupou anteriormente cargos de adjunta nos governos de Pedro Passos Coelho e de chefe de gabinete nos Executivos de António Costa.



O Metro de Lisboa tem atualmente um presidente e dois vogais, salientando o despacho que, "atendendo a que se encontra vago um cargo de vogal do conselho de administração, torna-se necessário agora proceder à designação de um novo titular, reforçando a equipa, por forma a assegurar o cumprimento dos objetivos e desafios que se apresentam à empresa, para completar o mandato em curso do atual conselho de administração".



Para esta nomeação, é dito ainda no despacho que produz efeitos na próxima quinta-feira, foi ouvida a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, que "se pronunciou favoravelmente sobre a designação da vogal".





O Governo determinou ainda que a gestora agora designada apresente uma proposta de objetivos anuais para o mandato em curso, "devendo a referida proposta ser apresentada com a máxima brevidade possível.





De acordo com a nota curricular que acompanha a designação, Sónia Páscoa nasceu em 1977, sendo licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Antes de ocupar o cargo de técnica sénior da TML este ano, foi entre 2021 e 2023 diretora e coordenadora do Observatório da Mobilidade e dos Transportes da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes.





Entre 2019 e 2020 foi chefe do gabinete do secretário de Estado do Planeamento do XXII Governo, Ricardo Pinheiro, e antes disso ocupou as mesma funções com o secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade do XXI Governo, José Mendes.





Em 2015 foi adjunta dos ministros da Economia dos XIX e XX Governos, ambos liderados por Pedro Passos Coelho, tendo ainda antes desempenhado funções de jurista em diferentes serviços.