Metro do Porto entrega estudo de impacto ambiental da linha Rubi esta semana

"Relativamente à linha Rubi, no decorrer desta semana a Metro do Porto entregará o estudo de impacto ambiental à APA no sentido de avançar, já incluindo inclusivamente a nova travessia do rio Douro", disse hoje aos jornalistas no estaleiro montado na Praça da Liberdade, que albergará a futura estação de São Bento, da linha Rosa.A linha Rubi será uma nova linha do Metro do Porto entre Santo Ovídio (Vila Nova de Gaia) e Casa da Música (Porto), com passagem na estação ferroviária das Devesas, em Gaia, e incluindo uma nova ponte sobre o rio Douro, entre as zonas do Candal (Gaia) e do Campo Alegre (Porto).Após a entrega, o projeto ficará em consulta pública durante 100 dias úteis, de acordo com a lei.Durante uma visita de mais de duas horas às atuais obras da Metro do Porto, quer ao prolongamento da linha Amarela (entre Santo Ovídio e Vila d'Este, em Gaia), quer ao estaleiro da Praça da Liberdade, parte da nova linha Rosa (São Bento - Casa da Música), Duarte Cordeiro disse que "as obras estão a decorrer dentro dos prazos previstos"."É muito importante, neste mandato, nós termos a capacidade de concretização de todas estas obras, que vão melhorar substancialmente a mobilidade na Área Metropolitana do Porto", disse o ministro do Ambiente e da Ação Climática, que tutela os transportes urbanos nas áreas metropolitanas.Questionado sobre se o Governo está preparado para rever os preços das obras de construção civil atualmente em curso, além dos mecanismos de revisão de preços entretanto legislados, Duarte Cordeiro disse que o Governo está "a acompanhar com muito cuidado todos esses aspetos"."Obviamente que há contratos. Os contratos devem ser cumpridos. Há riscos, nós procuraremos sempre que os riscos sejam avaliados de parte a parte, porque nós queremos ter, obviamente, as empresas que trabalham connosco empenhadas naquilo que é o cumprimento dos contratos e dos prazos", disse o governante socialista."Neste momento não há muita informação a dar", acrescentou, dizendo que a informação que leva para Lisboa "é de que as coisas estão a correr bem".No dia 16 de maio, há duas semanas, o presidente da Metro do Porto, Tiago Braga, já tinha dito, numa apresentação pública, que naquela semana seria submetido à APA o estudo de impacto ambiental.O Estudo de Impacto Ambiental "é de toda a linha, onde se inclui a ponte", frisou, em que o projetista está a dialogar com o arquiteto Siza Vieira, autor da Faculdade de Arquitetura, sobre a inserção da nova travessia no Campo Alegre."Os projetos estão a ser alinhados neste momento, em termos de estudo prévio, e até ao final de setembro, início de outubro, acreditamos já ter o projeto final, para avançarmos até ao final do ano com o projeto de execução da empreitada, que será também uma única empreitada", acrescentou o responsável à Lusa, há duas semanas.