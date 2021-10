Novas greves no Metro de Lisboa na próxima semana

O Metropolitano de Lisboa avançou este sábado que sindicatos representativos dos trabalhadores apresentaram pré-avisos de greve para os próximos dias 2 e 4 de novembro, "pelo que se prevê que o serviço de transporte seja afetado nos períodos determinados por estas greves".





Em comunicado, o Metro da capital refere que no dia 2, terça-feira, a greve está agendada para o período compreendido entre as 5:00 e as 9:30 para a generalidade dos trabalhadores e entre as 9:30 e as 12:30 para os administrativos, apoio e técnicos superiores.





Nesse dia, afirma a empresa, "prevê-se que o Metro inicie o serviço de transporte a partir das 10:15".





Já para o dia 4 de novembro, quinta-feira, está agendada uma greve de 24 horas para a generalidade dos trabalhadores, "pelo que se prevê que o serviço de transporte encerre a partir das 23:00 do dia 3 de novembro e reabra às 6:30 de dia 5 de novembro".





Na mesma nota, a empresa diz ainda que caso sejam decretados os serviços mínimos com circulação de comboios, "avaliará se terá condições operacionais para reabrir o serviço entre as 00:00 e as 1:00 de dia 5 de novembro".



Os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa realizaram já paralisações esta semana, nos dias 26 e 28 de outubro.