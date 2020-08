Pandemia tira mais de 80% dos carros à Via do Infante

O confinamento em abril a que o surto de covid-19 obrigou provocou uma queda média do tráfego diário no conjunto das autoestradas nacionais superior a 67%. Segundo o IMT, na do Algarve a redução da circulação chegou aos 81% e na rede da Brisa ultrapassou os 70%.

