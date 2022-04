Passageiros do transporte público aumentam mais de 20% em março

A escalada do preço dos combustíveis, a redução do número de pessoas em teletrabalho ou o retomar de atividades recreativas e turísticas são as razões apontadas pelas principais empresas de transporte público de Lisboa e Porto para o acréscimo do número de passageiros transportados em março, face a fevereiro. No mês passado, os metros de Lisboa e do Porto, a STCP e a Transtejo/Soflusa registaram crescimentos

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...