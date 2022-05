Passageiros nos transportes públicos aumentam 119% até abril

A tendência de recuperação do número de passageiros nas empresas de transportes públicos tuteladas pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática manteve-se nos primeiros quatro meses deste ano, com o Metropolitano de Lisboa, Metro do Porto e Soflusa/Transtejo a registarem aumentos da procura de 119%, num total de 62,2 milhões de passageiros.





De acordo com o gabinete de Duarte Cordeiro, das três empresas, o Metropolitano de Lisboa foi aquela em que se assistiu a uma maior recuperação, com uma subida do número de passageiros de 131%, face ao quadrimestre homólogo de 2021.



No total, o metro da capital transportou quase 39,6 milhões de pessoas nestes quatro meses, o que face a 2019 representa ainda uma quebra de 32%.





No Metro do Porto o aumento verificado até abril chegou aos 101%, comparativamente com o mesmo período de 2021, no total de cerca de 17,9 milhões de passageiros, mas ainda 17% abaixo do registado em 2019.





A Transtejo/Soflusa, por seu lado, registou uma subida da procura de 96% face a 2021, transportando cerca de 4,8 milhões de passageiros, o que representa ainda uma quebra de 23% face ao ano anterior à pandemia.





De acordo com o Ministério do Ambiente, o número de passageiros verificado até abril deste ano representa 72% da procura registada no primeiro trimestre de 2019.



Analisando a procura mensal, o gabinete de Duarte Cordeiro refere que se verifica uma tendência para a recuperação do uso da maioria destes meios de transporte entre janeiro e abril.



Face a 2019, a procura era em janeiro passado 38% abaixo, em fevereiro 28%, em março 24% e em abril a diferença estava já nos 22%.