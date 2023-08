Passageiros nos transportes públicos aumentam 27% até julho

O número de passageiros dos transportes coletivos urbanos tutelados pelo Ministério do Ambiente e Ação Climática aumentou 27% nos primeiros sete meses deste ano face ao mesmo período de 2022.



De acordo com uma nota do gabinete de Duarte Cordeiro, Metropolitano de Lisboa, Metro do Porto e Transtejo/Soflusa registaram acréscimos de procura da mesma dimensão.





No total as três empresas transportaram 149 milhões de passageiros até julho, dos quais 92,1 milhões no Metro de Lisboa, no Metro do Porto 45,6 milhões e na Transtejo/Soflusa 11,2 milhões.

Apesar do crescimento registado nos primeiros sete meses deste ano, a procura no Metropolitano de Lisboa ainda está 7% abaixo da verificada em 2019.





Já no caso da Metro do Porto, o número de passageiros já supera em 14% os do mesmo período de ano anterior à pandemia. Também na Transtejo/Soflusa a procura está 2% acima.