Passes dos transportes podem dar acesso a táxi em Lisboa e Porto

Os passes Andante e Lisboa Viva poderão integrar percursos específicos de táxi num futuro próximo, avança hoje o Jornal de Notícias, dando conta que os clientes usarão esses títulos nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa para viajar em zonas onde os autocarros, o metro e o comboio não chegam.

Segundo o jornal, a proposta é consensual e está em cima da mesa do grupo de trabalho criado pelo governo para modernizar o setor do táxi. Mudanças nas tarifas e nos contigentes, flexibilização da contrataçãol, digitalização da oferta e novas modalidades de prestação de serviços à população são as áreas de consenso no grupo de trabalho que é coordenado pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes.