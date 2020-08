Portagens renderam mais de 1,2 mil milhões em 2019

As concessionárias de autoestradas portuguesas registaram no ano passado, antes da pandemia de covid-19, mais 91 milhões de euros de receitas de portagem do que em 2018. O investimento na rede teve um acréscimo de quase 35%.

Portagens renderam mais de 1,2 mil milhões em 2019









