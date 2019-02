Portagens voltam à discussão no Parlamento. Deputados votam 16 projetos de resolução

A Assembleia da República debate esta sexta-feira um total de 16 projetos de resolução de cinco partidos relacionados com as portagens em diferentes auto-estradas nacionais.





PCP, Bloco de Esquerda e Verdes voltam novamente a reclamar o fim dos pagamentos nas antigas Scut, como a Via do Infante (A22), concessão Beira Interior (A23), Interior Norte (A24) e Beiras Litoral e Alta (A25). Isto depois de outras iniciativas semelhantes terem sido chumbadas nos últimos anos.



Além destas vias, os comunistas estendem agora a mesma proposta a outras auto-estradas da região Norte, como a do Norte Litoral (A28), Grande Porto (A41 e A42) e Costa da Prata (A29), defendendo designadamente que a introdução de portagens em 2010 "constituiu um rude golpe no tecido económico".



Também o PSD e o CDS-PP apresentaram projetos de resolução sobre esta matéria, mas no sentido de que o Parlamento recomende ao Governo o estudo de uma alternativa ao "Pórtico do Estádio", na A25.



Os centristas consideram que "não é aceitável que todos quantos se deslocam do centro de Aveiro para ir ao estádio sejam obrigados a pagar portagem, como se estivessem a circular na A25".



Já o PSD considerada que "a Estrada Nacional 109 é uma alternativa lenta e perigosa" e que, "saídos da crise, chegou a hora de dar um sinal às populações".



Os social-democratas apresentaram ainda um outro projeto de resolução para que o Executivo estenda a aplicação de 15% de desconto no custo das portagens - que entrou em vigor nas antigas Scut do Interior e Algarve em Agosto de 2016 - "aos veículos que circulem na denominada Autoestrada do Pinhal Interior e que corresponde à A13 e A13.1 (Entroncamento – Coimbra e Condeixa)".