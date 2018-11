CDS propõe redução nas portagens para veículos eléctricos e híbridos

O CDS propõe uma alteração ao Orçamento do Estado para 2019 que contemple um desconto de 10% nas portagens para os veículos eléctricos e híbridos.

O grupo parlamentar do CDS apresentou uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) para que os veículos eléctricos e híbridos beneficiem de uma redução no valor a pagar nas portagens.





A proposta dos democratas-cristãos prevê que "os veículos que incorporem motores eléctricos capazes de mover o veículo de forma autónoma e que utilizem dispositivos electrónicos para pagamento de portagens beneficiam de um desconto de 10% em portagens".



Os deputados do CDS justificam esta medida com a aposta nos últimos anos na "mobilidade amiga do ambiente" e destaca que "o Governo criou já um incentivo à aquisição de veículos eléctricos". Assim, defendem, "faz sentido que se possa continuar a apostar na massificação deste tipo de veículos. A presente iniciativa visa criar condições mais vantajosas para os veículos eléctricos, híbridos e híbridos ("plug-in")".