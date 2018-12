Portagens vão aumentar 15 cêntimos na A1 e 25 cêntimos na A2

O próximo ano será de aumento generalizado nas portagens. Depois do aumento anunciado nas auto-estradas da Infraestruturas de Portugal, agora é a vez de a Brisa revelar que em 2019 também irá aumentar o preço das portagens.

De acordo com a informação prestada pela concessionária de auto-estradas, fazer a A1 entre Lisboa e o Porto terá um agravamento do custo no valor de 15 cêntimos. Já percorrer a A2 entre Lisboa e o Algarve vai sofrer um aumento de 25 cêntimos. A nova tabela de preços entra em vigor no primeiro dia de 2019.



Há no entanto excepções nas auto-estradas da Brisa. A A5 (Lisboa-Cascais) não sofre nenhum aumento e os sublanços da A1 entre Alverca e Vila Franca de Xira II e entre Vila Franca de Xira II e Vila Franca de Xira I vão manter os mesmos preços de 2018.





Segundo a Brisa, a partir do dia 1 de Janeiro de 2019 a empresa procede a uma actualização das suas tarifas num valor médio de 0,94% comparativamente com os preços praticados no ano que agora termina.

Na nota enviada às redacções, a concessionária refere ainda que ao longo do próximo ano vai realizar um investimento de 74 milhões de euros num conjunto de auto-estradas: 59 milhões de euros em obras de "conservação e melhoria de utilização da infra-estrutura gerida pela BCR; e 15 milhões de euros para aumentar para 10 o actual número de áreas Colibri Via Verde.



As taxas aplicadas nas portagens são actualizadas todos os anos com base na evolução do índice de preços no consumidor (IPC) de Outubro do ano anterior (excluindo habitação). A actualização é feita através de um mecanismo de arredondamento das taxas para o múltiplo de cinco cêntimos mais próximo. Desta forma, no caso de os aumentos serem inferiores a 2,5 cêntimos, então o preço da portagem permanece inalteradao. Já se o aumento for superior a 2,5 cêntimos, é feito um arredondamento automático para cinco cêntimos.