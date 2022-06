Porto de Aveiro projeta receber comboios de 750 metros de comprimento

O Porto de Aveiro vai construir um novo terminal intermodal e expandir o feixe de linhas para a receção e expedição de mercadorias em comboios de 750 metros, num projeto de 16 milhões de euros, foi hoje divulgado.Segundo fonte portuária, o projeto, que visa permitir a circulação de comboios até 750 metros, tem já garantido financiamento comunitário e a obra deverá iniciar-se em janeiro de 2023, prevendo-se a sua conclusão até ao final do ano seguinte.De acordo com o 'site' da Administração do Porto de Aveiro (APA SA), o projeto encontra-se em fase de avaliação ambiental, processo que aquela entidade espera ver concluído até setembro.O projeto de construção do Terminal Intermodal e melhoria dos feixes ferroviários na Zona de Atividades Logísticas e Industriais do Porto de Aveiro (ZALI) foi submetido a financiamento comunitário pela administração portuária, destinando-se à expansão da capacidade e melhoria das infraestruturas ferroviárias do porto.Segundo é anunciado pela administração do porto, o projeto "consiste na construção de terminal intermodal com 9,4 hectares de área e na expansão do feixe de linhas de receção/expedição de composições ferroviárias de modo a permitir a operação de comboios até 750 metros de comprimento e um aumento da eficiência dos serviços ferroviários prestados"."Preconiza-se com a execução do presente investimento o reforço da conectividade do Porto de Aveiro no corredor Aveiro-Salamanca-Valladolid/Madrid, de modo a proporcionar a captação de novos negócios para o porto e o aumento da sustentabilidade ambiental dos fluxos logísticos", justifica.A área de implantação do novo Terminal Intermodal tem um investimento previsto de cerca de 16 milhões de euros e possui financiamento aprovado de cerca de 47,3%, através do mecanismo Connecting Europe Facility (CEF 2).O objetivo da administração do porto em criar condições para passar a receber comboios de 750 metros está alinhado com a estratégia definida pela Infraestruturas de Portugal (IP) de "dotar os principais corredores ferroviários de mercadorias, designadamente as ligações fronteiriças", de condições para a circulação de comboios desse comprimento.O aumento dos comboios de mercadorias para os 750 metros tem sido defendido no setor como "fator impulsionador do transporte de mercadorias", sendo considerado "mais eficiente, fiável e dinâmico", além de permitir "uma velocidade mais constante".