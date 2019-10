Porto de Lisboa disponibiliza a cinco municípios pontos de acostagem em Lisboa

A Administração do Porto de Lisboa - APL assinou com cinco municípios, da sua área de jurisdição, protocolos que permitem a disponibilização de pontos de acostagem na capital do país, para utilização por embarcações tradicionais do estuário do Tejo, informou em comunicado.

Os referidos pontos de acostagem situam-se nas docas geridas pela APL, designadamente: Pontão Achigã na Doca de Alcântara; Doca de Santo Amaro e Doca de Belém. A ronda de protocolos celebrados com os municípios de Vila Franca de Xira, Alcochete, Moita, Seixal e Barreiro, todos os que possuem embarcações tradicionais, encerrou neste mês de outubro, com a assinatura entre Lídia Sequeira (na foto), presidente da APL, Ricardo Medeiros, vogal do conselho de administração da APL e o presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Frederico Rosa. De acordo com Lídia Sequeira, "este acordo permite dar mais um passo na união entre as duas margens e representa também um incentivo para a navegação no rio Tejo".