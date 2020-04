Porto de Lisboa garante que abastecimento às ilhas está a decorrer com normalidade

A presidente da Administração do Porto de Lisboa assume surpresa com a rapidez com que foi decretada a insolvência da empresa de trabalho portuário de Lisboa, assim como o seu encerramento.

A presidente da Administração do Porto de Lisboa (APL), Lídia Sequeira, garantiu esta quarta-feira no Parlamento que desde que foi decretado o Estado de Emergência no país, devido ao novo coronavírus, "não voltou a haver bloqueio do tráfego que garante o abastecimento para as ilhas", assegurando que "neste momento esse tráfego está a decorrer com normalidade".





Lídia Sequeira salientou aos deputados que o abastecimento do país "nunca ficaria prejudicado com a quebra da atividade porque o porto de Lisboa representa neste momento, e infelizmente, menos de 12% da carga do modo marítimo a nível nacional. Ou seja, acrescentou, "há 88% da carga que entra por outros portos, que estão a funcionar normalmente".