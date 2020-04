SEAL: "Há tentativa de extermínio dos estivadores do porto de Lisboa"

O presidente do sindicato dos estivadores (SEAL), António Mariano, acusou esta quarta-feira no Parlamento as empresas associadas da Associação - Empresa de Trabalho Portuário de Lisboa (A-ETPL) – os grupo Yilport, ETE e TMB – de terem "meticulosamente planeado e programado" a sua insolvência, com o objetivo de "acabar com estivadores profissionais" para "nos substituírem a todos por contratos precários".





"Há uma tentativa de extermínio dos estivadores do porto de Lisboa", afirmou o responsável, apontando o dedo ao grupo Yilport, que considera ser "o líder deste processo".



António Mariano garantiu que, na atual situação, os estivadores estão preocupados com o abastecimento, tendo no quadro do pré-aviso de greve assegurado os serviços às ilhas, mas "isso não está a ser feito a partir do momento em que metade dos estivadores não podem trabalhar em Lisboa". Segundo António Mariano, foram as empresas que impediram metade dos estivadores da capital de ir trabalhar.