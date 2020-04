Porto de Lisboa: Yilport acusa estivadores de violarem serviços mínimos, requisição civil e Estado de Emergência

O administrador da Yilport disse no Parlamento que foram movidos 33 processos disciplinares a estivadores do porto de Lisboa, onde no primeiro dia do Estado de Emergência se registaram falhas de abastecimento.

O administrador do grupo Yilport, Diogo Vaz Marecos, acusou esta quarta-feira no Parlamento o sindicato dos estivadores (SEAL) de, no porto de Lisboa, ter "violado os serviços mínimos, a requisição civil e o Estado de Emergência". E alertou que "assim que Estado de Emergência terminar vão estar outra vez em greve".





O responsável do grupo que detém concessões portuárias em Portugal, entre as quais o terminal de contentores de Alcântara, afirmou aos deputados que neste momento não tem havido falhas de abastecimento, mas que isso aconteceu no primeiro dia do Estado de Emergência no país. Algo que, revelou, motivou 33 processos disciplinares com vista ao despedimento.