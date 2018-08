Presidente da CP ouvido no Parlamento a 4 de Setembro

Carlos Nogueira vai prestar esclarecimentos aos deputados no início do próximo mês sobre a degradação do material e o serviço prestado pela CP. O PSD quer ouvir também o regulador dos transportes e o IMT e o PCP as comissões de trabalhadores do sector ferroviário.

Lusa

O presidente da CP, Carlos Gomes Nogueira, vai ser ouvido na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas no próximo dia 4 de Setembro sobre a degradação do material e o serviço prestado, no âmbito de um requerimento do PSD.



A bancada parlamentar do PSD apresentou também esta segunda-feira um requerimento para ouvir os presidentes Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) e Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) sobre a "falência operacional" da CP.



"Enquanto o Governo vai anunciando periodicamente desde Fevereiro de 2016, o investimento de milhares de milhões de euros na ferrovia, e se vangloria mesmo do ineditismo em Portugal dessa futura construção de vários quilómetros de ferrovia nova em Portugal, esperando com isso merecer a simpatia dos portugueses, a verdade nua e crua é contudo difundida quase diariamente através da imprensa", criticam os deputados sociais-democratas, citados pela agência Lusa.



O grupo parlamentar do PSD cita ainda a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) para sublinhar que, "em 2018, no final do primeiro semestre, a CP tinha utilizado apenas cerca de 10% da verba disponível para investimento e que, já em 2017, tinha aplicado apenas 27% da verba que lhe estava atribuída".



No mesmo dia da audição de Carlos Nogueira, os deputados da comissão de Economia vão também votar um requerimento apresentado pelo PCP para audição das Comissões de Trabalhadores do Sector Ferroviário, como sejam da CP, EMEF, Infraestruturas de Portugal e Medway," para esclarecimento e informação sobre a situação da ferrovia nacional e os acontecimentos na Linha do Alentejo na ligação entre Casa Branca e Beja".