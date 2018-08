Governo reitera "índices de regularidade superiores a 99%" na CP

É do Governo que chega a informação de que os índices de regularidade da CP, desde que introduziu novos horários em Agosto, atinge os 99%.

A CP está, em Agosto, com "índices de regularidade superiores a 99%", com a mudança de horários, garantiu esta quinta-feira, 30 de Agosto, o secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme W. d'Oliveira Martins, assegurando que o Governo continua "empenhado" nos investimentos no transporte ferroviário.

"Desde o início de Agosto e desde a mudança de horários, a CP tem obtido índices de regularidade superiores a 99%. Há um cumprimento destes horários e é isso que é importante reter, enquanto no passado houve um forte desinvestimento, nomeadamente na manutenção, e é essa a principal questão", afirmou Guilherme W. d'Oliveira Martins.