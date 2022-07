E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A procura dos transportes públicos tutelados pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática aumentou 95% nos primeiros seis meses deste ano, face ao mesmo período de 2021, de acordo com os dados provisórios revelados esta segunda-feira.





Segundo o gabinete de Duarte Cordeiro, apesar da tendência de recuperação do número de passageiros "a procura por estes meios de transporte coletivo ainda está aquém da verificada no período homólogo de 2019, quando a operação das empresas ainda não tinha sido afetada pela pandemia de covid-19". Desta forma, refere, o número de passageiros verificado até junho deste ano representa 76% da procura registada no período homologo de 2019.





Relativamente à procura mensal, os dados avançados revelam uma tendência para a recuperação do uso da maioria destes meios de transporte entre janeiro e junho deste ano, pese embora os meses de abril e junho denotem o impacto das férias escolares, refere.





O Metropolitano de Lisboa foi a empresa que registou o maior aumento da procura em 2022, mais do que duplicando (103%) a registada no período homólogo do ano passado, num total de cerca de 62,7 milhões de passageiros. Face a 2019, apresenta ainda uma quebra de 30%.



No Metro do Porto, o aumento da procura até junho foi de 86% face a 2021, para 30,5 milhões de passageiros. Já comparativamente com 2019 o recuo é ainda de 10%.





Já a Transtejo/Soflusa registou uma subida de 79% na procura no primeiro semestre, para 7,6 milhões de passageiros. Face a 2019, regista igualmente um decréscimo de 19%.





Desta forma, as três empresas tuteladas pelo Ministério do Ambiente transportaram até junho 100,8 milhões de passageiros, mais 95% do que há um ano, mas 24% abaixo dos níveis pré-pandemia.