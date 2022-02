Quebra de passageiros reduz reclamações a 27 por dia

À AMT chegaram no primeiro semestre do ano passado 4.902 reclamações de utentes, das quais 349 têm na sua origem motivos relacionados com a pandemia. A diminuição do número de passageiros explica a quebra na ordem dos 40% das queixas apresentadas.

