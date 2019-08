Rui Rio: "Adiar a greve para pós eleições e, até lá, tentar um acordo, parece-me o mais sensato"

Se o objetivo fosse tentar resolver o problema, o Governo era mais isento e mais discreto. Não dramatizava, nem encenava um circo como o que montou antes das europeias. Adiar a greve para pós eleições e, até lá, tentar um acordo, parece- me o mais sensato. https://t.co/nFSqEMc4DS — Rui Rio (@RuiRioPSD) August 10, 2019 "Se o objetivo fosse tentar resolver o problema, o Governo era mais isento e mais discreto. Não dramatizava, nem encenava um circo como o que montou antes das europeias. Adiar a greve para pós eleições e, até lá, tentar um acordo, parece-me o mais sensato", declarou na rede social.

Foi através da sua conta no Twitter que Rui Rio comentou a situação de crise energética e alerta nacional por causa da greve do motoristas de transporte de materiais periogosos.O líder do PSD recomendou, mesmo, o adiamento da greve para depois das eleições, para se negociar uma solução. Mas atirou ao Governo, acusando-o de falta de isenção e de estar a dramatizar a situação