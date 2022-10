Sem portos, não haverá eólicas no mar. Sines está “disponível”

Os portos marítimos portugueses “têm condições ímpares para ajudar a desenvolver” uma indústria forte de energia eólica “offshore” flutuante no país. A garantia é dada ao Negócios por José Luís Cacho, presidente da Associação dos Portos de Portugal (APP) e presidente da Administração do Porto de Sines e do Algarve (APS). Com o Governo a planear para 2023 a realizaç

...