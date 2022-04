TAP não usa cem "slots" por dia em Lisboa

A TAP utilizou apenas 1.868 das 2.520 faixas horárias ('slots') de que dispunha em sete dias de abril, tendo cancelado 40 voos e deixado por usar cerca de uma centena de slots por dia, escreve nesta terça-feira, 19 de abril, o Jornal de Notícias.





A TAP detém cerca de 50% das slots (vagas) no Aeroporto de Lisboa, na maioria atribuídas por via de direitos adquiridos, mas dessas não usa cerca de uma centena de janelas horárias por dia.



A Comissão Europeia obrigou a companhia aérea nacional a dispensar 18 janelas horárias em troca da ajuda estatal de 2,55 mil milhões de euros, e Ryanair e Easyjet, que concorreram a esses 'slots' defendem que a concorrência na capital está a ser bloqueada pela TAP com prejuízo do turismo e da economia nacional.





O ministro Pedro Nuno Santos estimou, na altura, que aquele valor representa "cerca de 5% das slots" na Portela, o que significa um total diário no aeroporto de cerca de 360 janelas horárias para que os aviões possam aterrar ou descolar.