contra a lei de regulamenta as plataformas que agregam motoristas em carros descaracterizados, noticia a revista Sábado À Sábado, o presidente da FPT, Carlos Ramos, revelou que os grupos parlamentares do PCP e BE já deram resposta. "Vamos ser recebidos pelo PCP às 13:30 e pelo BE às 14:00", concretizou. Fonte oficial do grupo parlamentar do PS confirmou à Sábado que também pretende ouvir as preocupações das associações de táxis: "Vamos recebê-los, mas ainda não temos previsão de uma hora."