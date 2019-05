Terminal Vasco da Gama em Sines deverá ser concessão a 50 anos

Ana Paula Vitorino garante que existem vários interessados no novo terminal de Sines, alguns dos quais são empresas chinesas. A ministra do Mar diz que a concessão do Vasco da Gama deverá ter mais 20 anos do que as atuais por causa dos prazos de amortização do investimento.