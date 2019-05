Ministra do Mar: Acordo com PSA para expandir terminal XXI aguarda paz social em Sines

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, disse esta quarta-feira no Parlamento que o Estado e a PSA Singapura já chegaram a acordo para a nova fase de expansão do terminal XXI, em Sines, uma ampliação que tem previsto um investimento de cerca de 300 milhões de euros por parte do concessionário.





Na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, Ana Paula Vitorino disse que para que se assine o acordo "só é preciso que a PSA e o sindicato dos estivadores cheguem a acordo". "Não vai ser assinado um contrato de expansão do terminal XXI havendo problemas laborais", garantiu.