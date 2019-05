Tráfego na concessão Brisa sobe 5,6% até março

O tráfego na rede da Brisa Concessão Rodoviária registou no primeiro trimestre um crescimento orgânico de 7,7%, tendo o efeito calendário tido um impacto negativo. Todas as auto-estradas continuaram a crescer.

A Brisa Concessão Rodoviária (BCR), que gere a concessão principal do grupo liderado por Vasco de Mello, registou no primeiro trimestre deste ano um crescimento do tráfego de 5,6%.





De acordo com dados divulgados esta quinta-feira pela BCR, o tráfego apresentou um crescimento orgânico de 7,7% entre janeiro e março, beneficiando do fraco desempenho de março de 2018 por más condições climatéricas. Já o efeito calendário teve um impacto negativo de 2,1%, principalmente devido à Páscoa.