Transtejo recebe primeiros navios elétricos em abril de 2022

O ministro do Ambiente e da Ação Climática disse esta quarta-feira no Parlamento que a Transtejo vai começar a receber os primeiros navios elétricos em abril de 2022, acrescentando que no próximo ano serão quatro os barcos que reforçarão a operação da empresa de transporte público fluvial.



João Pedro Matos Fernandes afirmou que o contrato para a compra de 10 navios com a espanhola Astilleros Gondán por 52,44 milhões de euros foi assinado na passada sexta-feira.



"Apesar dos atrasos provocados pela contestação de um concorrente, o tribunal considerou improcedente a reclamação, podendo assim avançar a assinatura de contrato. Falta o visto do Tribunal de Contas", referiu ainda o ministro, que voltou a defender a necessidade de revisão do Código dos Contratos Públicos devido à litigância que existe nos concursos públicos.

Leia Também Primeira obra da linha circular do metro consignada em março



"Apesar do atraso, prevemos que os primeiros navios sejam entregues em abril de 2022", disse ainda, acrescentando que conta que a entrega de quatro navios em 2022 se mantém.



Matos Fernandes assegurou ainda na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, que o concurso prevê manutenção por um conjunto de anos e que com as intervenções realizadas já no Seixal todos os pontões estão aptos a receber os novos navios.