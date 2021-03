Transtejo avança com compra de 10 navios elétricos após visto do Tribunal de Contas

Leia Também Transtejo recebe primeiros navios elétricos em abril de 2022

O Tribunal de Contas deu o visto prévio ao contrato de fornecimento de 10 navios elétricos à Transtejo/Soflusa, indicou esta sexta-feira a empresa.Numa nota enviada à imprensa, a Transtejo indica ter recebido o visto do tribunal esta sexta-feira sobre o contrato celebrado com o estaleiro espanhol Astilleros Gondán a 29 de janeiro."Está, assim, concluído o processo legal que antecede a concretização do projeto de renovação da frota de navios que irá, a partir de 2022, operar nas ligações fluviais de Cacilhas, Montijo e Seixal", assinala a empresa.As novas embarcações "dotam a operadora de transporte público fluvial do Tejo de uma frota de navios ambientalmente sustentável, movida por sistema de propulsão 100% elétrico, com consumos energéticos inferiores às dos navios atuais e sem emissões de GEE (em 2019, o consumo de gasóleo foi de cerca de 5 milhões 249 mil litros correspondente à emissão de 13 122 toneladas de CO2), em linha com a estratégia nacional para a descarbonização", conclui a nota.O concurso tinha sido contestado pelos Estaleiros de Peniche, outro dos concorrentes ao fornecimento dos navios.