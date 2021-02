Primeira obra da linha circular do metro consignada em março

O ministro do Ambiente e da Ação Climática adiantou esta quarta-feira no Parlamento que o contrato para o primeiro lote da empreitada de construção da linha circular do Metropolitano de Lisboa, entre Rato e Estrela, deverá ser consignada à Zagope ainda em março.





Já o contrato para o segundo lote desta obra de expansão da rede, que foi ganho pelo consórcio da Mota-Engil, será consignado no segundo trimestre deste ano, o mesmo acontecendo com o contrato para a construção dos dois novos viadutos do Campo Grande.





Relativamente aos planos de expansão do Metro do Porto, Matos Fernandes disse que a adjudicação das duas empreitadas – prolongamento da linha amarela e construção da linha rosa -, adjudicadas ao agrupamento da Ferrovial, estão neste momento a aguardar visto prévio do Tribunal de Contas. "Estimamos que na segunda quinzena de fevereiro se faça a consignação das duas empreitadas", disse.





Relativamente à aquisição de novas composições por parte dos dois metros, o ministro do Ambiente disse que no Porto "está tudo a correr regulamente, estando a primeira entrega prevista para 2022".





Já no metro de Lisboa, em que o concurso chegou a ser objeto de impugnação, o início das entregas está previsto para 2023.