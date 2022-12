Viagem de Lisboa ao Porto fica 1,05 euros mais cara. Conheça os aumentos de portagens em 2023

Leia Também Portagens sobem mais em Portugal do que em Espanha e França

Apesar de em 2023 as portagens não serem atualizadas com recurso à fórmula habitual, que é indexada à inflação, o aumento médio é de 4,9%. Esta sexta-feira, a Brisa Concessão Rodoviária (BCR) divulgou as novas taxas de portagem para a Classe C1, que inclui motociclos e os ligeiros de passageiros, nos principais percursos urbanos e de média/longa distância.Assim, utilizar a A1 entre Lisboa e Porto passa a custar 23,45 euros, mais 1,05 euros do que o valor atual. Já na A2, que liga a capital ao Algarve, o aumento é de 1,1 euros, passando a taxa de portagem a ser de 22,4 euros.Nos percursos urbanos, a A5 mantém o preço de 0,35 euros entre Lisboa e Oeiras, mas fica 0,1 euros mais cara entre Lisboa e Cascais, para um valor de 1,5 euros.Também a CREL vê a taxa de portagem subir 10 cêntimos, para 3,5 euros.A BCR indica que um terço (31) das taxas de portagem para a Classe C1 não são atualizadas, enquanto 62 taxas de portagem veem o seu preço aumentar.