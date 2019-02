Após quatro anos consecutivos de forte crescimento, o número de hóspedes em estabelecimentos de hotelaria e similares, excluindo o alojamento local, praticamente estabilizou, subindo apenas 0,4%. E, em 2018, o mercado doméstico cresceu mais do que o turismo estrangeiro.

Britânicos líderes, Brasil e EUA disparam

Foi em 2012 que o Reino Unido ascendeu a principal mercado emissor do turismo em Portugal, em número de hóspedes. No ano passado, os britânicos que visitaram o país foram menos 111,7 mil. Desde 2010, os turistas brasileiros aumentaram 150% e os norte-americanos mais do que triplicaram.