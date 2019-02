Portugal bate novo recorde com 12,76 milhões de turistas em 2018

Vítor Mota

O turismo português pode celebrar mais um recorde: o número de turistas estrangeiros cresceu 0,4% face a 2017, atingindo um novo recorde. Ao todo, Portugal recebeu 12,76 milhões de turistas estrangeiros em 2018, acima dos 12,71 milhões registados no ano transato. Os dados foram divulgados esta quinta-feira, 14 de fevereiro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).Apesar de ter alcançado um novo recorde, 2018 foi um ano de travagem no dinamismo do turismo, pelo menos do lado da procura externa. O número de turistas estrangeiros que chegaram a território nacional cresceu 0,4%, uma subida tímida face à subida de 12% que se tinha registado em 2017 (face a 2016).

Agregando turistas residentes com os não residentes, Portugal ultrapassou pela primeira vez a marca de 21 milhões de turistas (hóspedes), o que reflete um crescimento de 1,7% face ao ano anterior. Em 2017, o turismo português tinha superado os 20 milhões de turistas pela primeira vez.

A contribuir de forma decisiva para este desempenho em 2018 do turismo nacional esteve a dinâmica do mercado interno: o número de turistas residentes cresceu 3,9%, superando os oito milhões de hóspedes (8,3 milhões). O ritmo de crescimento foi inferior ao de 2017 (4,8%), mas a travagem foi menor do que a dos não residentes.

Em termos brutos, o número de turistas não residentes aumentou 51 mil ao passo que o número de turistas residentes subiu 308,7 mil em 2018, face a 2017. Em termos de regiões, no caso dos residentes, o maior crescimento registou-se no Algarve (9,9%). No caso dos não residentes registaram-se quedas no Algarve, Madeira, Açores e Centro.

No entanto, o próprio INE nota que "considerando a evolução das dormidas na hotelaria nos últimos anos, constata-se que entre 2008 e 2018 as dormidas de residentes cresceram 28,2% e as de não residentes aumentaram 56,1%". Ou seja, apesar da evolução contrária em 2018, não há dúvida de que na última década foram os turistas estrangeiros a puxar pelo turismo de Portugal.

Dormidas e estada média dos estrangeiros registam queda, mas proveitos aumentam

Em 2018, o número de dormidas de não residentes baixou 2% assim como a estada média (-2,4%) para 3,2 noites, um desempenho que contrastou com o aumento desses indicadores nos turistas residentes (5% nas dormidas e 1,1% na estada média).

Por tipo de estabelecimento, as dormidas caíram nos hotéis-apartamento e nos outros alojamentos turísticos, tendo crescido nas restantes categorias.

Apesar disso, o rendimento médio por quarto disponível evoluiu de forma positiva, tendo os proveitos totais nos estabelecimentos hoteleiros superado os 3,6 mil milhões de euros, mais 6% face ao ano anterior. Esta evolução representa uma travagem face ao aumento de 16,8% dos proveitos totais registado em 2017.

Mercado britânico e alemão registam quedas

Já se antecipava uma queda do Reino Unido e esta concretizou-se: as dormidas de hóspedes britânicos diminuíram 7,5% em 2018, perdendo quota de mercado. Apesar disso, o mercado britânico continua a ser o mais relevante para o turismo nacional.

O segundo maior mercado, o alemão, também registou uma queda (-4,3% em 2018). O quarto maior mercado, o francês, desceu 2,7%. Juntam-se ainda as quedas de países com menor emissão de turistas como a Polónia (-15,4%), a Holanda (-11,4%) e a Dinamarca (-7%).

No total, o número de dormidas de não residentes caiu. Mas houve mercados que ampararam essa queda. É o caso de Espanha - o terceiro maior mercado - em que as dormidas subiram 1,9% e do Brasil que registou um crescimento de 9,4%. O mercado norte-americano subiu 19,9%.

(Notícia atualizado às 12h29)