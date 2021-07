Agências de viagens já pagaram 31 milhões em reembolsos

As agências de viagens estão em “modo de sobrevivência” e pedem um prolongamento dos apoios, para suportar os custos da retoma turística. Até porque ainda há “vouchers” relativos a viagens canceladas por reembolsar. Até agora, as agências emitiram reembolsos no valor de 31 milhões de euros – só considerando os que foram feitos recorrendo à linha de crédito disponibilizada para esse efeito.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...