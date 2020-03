Airbnb paga 25% dos cancelamentos de reservas aos anfitriões

A Airbnb vai pagar aos anfitriões de alojamento local 25% do valor do cancelamento de reservas decorrente da pandemia da covid-19 para estadias entre 14 de março e 31 de maio, indicou a plataforma de arrendamento de alojamentos de curta duração.

Para o efeito, a Airbnb criou um Fundo de Assistência ao Anfitrião com um montante de 250 milhões de dólares (226 milhões de euros).

A plataforma refere que os pagamentos começarão a ser efetuados em abril.

Os anfitriões irão receber 25% do valor que receberiam pela política habitual de cancelamento de reservas. Assim, se um anfitrião tivesse direito a 400 euros por via do cancelamento de uma reserva, a Airbnb irá suportar 100 euros.

Adicionalmente, a Airbnb está "a renunciar a todas as taxas de anfitrião e hóspede nos cancelamentos relacionados com a covid-19 de acordo com a nossa política de circunstâncias atenuantes. Estamos a reembolsar as nossas taxas ou a fornecer um crédito de viagem num montante que inclua as nossas taxas", indica a empresa.

"Quando os hóspedes cancelam devido a circunstâncias relacionadas com a covid-19, estamos a dar-lhes a opção de receber um reembolso em dinheiro ou um crédito de viagem que pode ser usado para uma estadia noutra altura. Esta é a nossa maneira de incentivar os hóspedes a reservarem com anfitriões da Airbnb no futuro", refere também a Airbnb.

De fora destas medidas ficam as reservas no "Airbnb Luxe, Luxury Retreats ou reservas domésticas na China continental, que têm as suas próprias políticas", assinala a plataforma.