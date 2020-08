Airbnb regista anúncio preliminar de IPO

A Airbnb submeteu esta quarta-feira, 19 de agosto, um projeto de registo de Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) junto do regulador dos mercados nos EUA, a Securities and Exchange Commission (SEC), anunciou a plataforma eletrónica de aluguer de alojamento.



Confirma-se, desta forma, a notícia avançada pela agência noticiosa Dow Jones e o The Wall Street Journal na semana passada, dando conta de que a empresa deveria avançar para o IPO até final deste mês.



A empresa assinala que nem o número de ações nem o intervalo de preço para a entrada em bolsa foram ainda determinados, acrescentando que o IPO deverá ocorrer após a SEC concluir a verificação do prospeto da oferta.



Em julho, o CEO da Airbnb, Brian Chesky, já tinha anunciado ao Financial Times que estaria a equacionar uma entrada em bolsa até ao final deste ano. Tendo, aliás, enviado um e-mail aos funcionários dizendo que "quando o mercado estiver preparado, nós vamos estar preparados".



E a plataforma referiu recentemente ter começado a ver alguns sinais positivos após a forte quebra registada durante as restrições nas viagens e o confinamento imposto em numerosos países.



Airbnb vai avançar com IPO até ao final deste mês Leia Também