Alojamento local no Porto é 9% mais barato do que em Lisboa

A diária média mensal do alojamento local no Porto cifrou-se em 71,8 euros em julho, um valor que é 7,3 euros ou 9,2% inferior aos 79,1 euros de valor médio registado em Lisboa no mesmo mês, indica esta sexta-feira a Confidencial Imobiliário.