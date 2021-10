Alojamento local perdeu sete mil reservas diárias

Com as medidas impostas para conter a pandemia, o setor do alojamento local perdeu mais de sete mil reservas diárias e um total de 136 milhões de euros só nas cidades de Lisboa e do Porto, ao longo do ano passado, conclui um estudo publicado pela Nova SBE.

