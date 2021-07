Americanos desventram o Funchal em Lisboa

Acabou a longa agonia do mais emblemático navio de cruzeiro português, que estava atracado no cais da Matinha, às portas do Parque das Nações, em Lisboa, desde 2 de janeiro de 2015. “Chegou aqui no fim de semana passada”, confirmou ao Negócios fonte oficial dos estaleiros da Navalrocha, situados um pouco a sul do Tejo, onde serão removidos os interiores e exteriores do paquete Funchal, durante os próximos dois meses.





