Apoios para microempresas do turismo vão principalmente para o norte

Já foram pagos mais de 52 milhões de euros a microempresas do turismo, por causa do impacto da pandemia no setor. De acordo com os dados do Turismo de Portugal, citados pelo jornal PÚBLICO (acesso pago), a região norte foi a que mais dinheiro recebeu, ficando com quase 30% desse montante.Seguem-se a Área Metropolitana de Lisboa, com 25,4%, e a região centro, com 19,3%. A região do Algarve foi a que beneficiou menos da linha de financiamento criada para ajudar as microempresas do turismo, recebendo apenas 6,1 milhões de euros, o que corresponde a 11,7% do total desembolsado.A linha que começou por ser de 60 milhões de euros, foi entretanto reforçada com 30 milhões, no âmbito das medidas do Programa de Estabilização Económica e Social (PEES). Houve também uma alteração às regras, com as microempresas a passarem a poder receber 20% das verbas a fundo perdido, desde que não haja despedimentos entre 29 de fevereiro de 2020 e 30 de junho de 2021.