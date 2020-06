Astoria torna-se prisão flutuante num “naufrágio” do Montepio

O ativo mais valioso da falida empresa de cruzeiros do ex-genro do falecido Américo Amorim, que afundou 150 milhões de euros do Montepio, está detido num porto londrino por violar o bem-estar da tripulação, depois de o concurso para a sua venda por 17,1 milhões de euros ter ficado deserto.